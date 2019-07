Le lobby juif américain de gauche veut lancer un programme équivalent à Taglit mais « pour montrer le vrai visage d’Israël » selon son idéologie.

Nul ne nie que le programme Taglit – qui fut d’ailleurs une idée de Yossi Beilin – est une totale réussite. Depuis son lancement en 1999 des centaines de milliers de jeunes juifs venus de diaspora ont pu passer un séjour intense et intensif en Israël pour faire connaissance avec le pays, sa géographie, son histoire, sa société. Grâce à l’Agence juive mais aussi au soutien de philanthropes, à leur tête Sheldon et Miriam Adelson, ces jeunes vivent une expérience inoubliable et pour certains, il s’agit d’un tremplin pour une future alya.

Mais pour le lobby J-Street, qui n’a de pro-israélien que le nom, le programme Taglit n’est pas « objectif » puisqu’il « occulte le narratif palestinien », il ne montre pas à ces jeunes juifs les « souffrances » des ‘Palestiniens’, « l’occupation », « les méfaits des colons », les barrages militaires etc etc.

Sous le titre aguichant et pervers de « Let my people know », J-Sreet vient de lancer un programme « alternatif » pour des jeunes, leur proposant des séjours en Israël comprenant notamment des visites sur les lieux de frictions entre Tsahal et les ‘Palestiniens », dans des villages arabes « agressés par des colons », sur des routes « interdites aux Arabes » ainsi que des contacts, cours « d’histoire » et conférences avec des organisations de gauche et d’extrême gauche telle que Shalom Akhshav ou B’Tselem.

L’un des conférenciers a noté avec satisfaction qu’à la fin d’un séjour, l’un des participants a avoué être venu en Israël avec un esprit sioniste enthousiaste mais qu’il repartait avec de forts doutes sur l’utilité du sionisme. D’autres ont reconnu qu’ils avaient désormais une idée très négative d’Israël, voire répulsive.

Il ne s’agit plus alors de « montrer Israël avec ses nuances » mais bel et bien de Juifs qui amènent d’autres Juifs en Israël pour les convaincre à quel point Israël est un pays cruel et oppressif.

Les voyages organisés par J-Street connaissent heureusement beaucoup moins de succès que ceux de Taglit. Mais il suffit de quelques centaines de jeunes convaincus, qui seront demain à différents rouages de l’Administration américaine pour que ce lobby subversif ait réussi sa mission de sape.

Rappelons que J-Street soutient le boycott d’Israël, attaque les militants pro-israéliens dans les campus universitaires, a activement soutenu l’accord avec l’Iran, est intervenu auprès de l’Administration Obama pour empêcher Israël d’attaquer les installations nucléaires iraniennes, et tant d’autres initiatives du genre.

