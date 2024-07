Cette nuit (lundi à mardi), lors de la convention républicaine à Milwaukee, Donald Trump a été officiellement investi pour être le candidat du parti à la présidentielle du mois de novembre.

Deux jours après la tentative d’attentat dont il a été victime, il est apparu, pour la première fois en public, avec un bandage sur l’oreille.

Il a annoncé que son candidat à la vice-présidence était J.D. Vance, 39 ans, sénateur de l’Ohio.

Ce dernier a critiqué, à plusieurs reprises la politique de Joe Biden vis-à-vis d’Israël, lui reprochant son manque de soutien à l’Etat hébreu.

Au mois de mars 2023, alors que les débats sur la réforme judiciaire électrisaient l’ambiance dans le pays, J.D. Vance a vivement critiqué l’ingérence de l’administration Biden, qui avait demandé au gouvernement israélien de retirer son projet de réforme. Vance avait tweeté: ”Ceux qui se vantent de leur amour pour la démocratie font pression sur Israël afin qu’il renonce à cette démocratie au profit d’une supériorité juridique”.

Le 7 octobre, Vance avait immédiatement réagi à l’attaque en cours contre le sud d’Israël: ”Alors que nous voyons se dérouler cette horrible situation en Israël, les Américains doivent regarder la réalité en face: ce sont les dollars de nos impôts qui ont financé cela. Beaucoup de dollars que nous avons envoyés en Iran sont utilisés pour tuer des personnes innocentes. Cela doit cesser. Israël a le droit de se défendre. Je souhaite à nos amis tout le bien et par-dessus tout je leur souhaite de ne pas avoir à se battre contre des armes achetées avec notre argent”.

Par la suite Vance a reproché à Joe Biden de ne pas laisser Israël gagner la guerre. ”Israël doit terminer la guerre rapidement. Plus elle dure, plus sa situation devient difficile. Biden a rendu la victoire de plus en plus difficile pour Israël. Après la guerre, il faudra relancer le processus de paix entre Israël et l’Arabie Saoudite. Afin de mettre l’Iran à sa place, il faut assécher l’argent du pétrole et donner à Israël et aux pays arabes sunnites la possibilité de travailler ensemble pour faire front”.

Photo: Gage Skidmore licence