Suite à l’horrible meurtre de l’émissaire Habad aux Emirats arabes unis, le Rav Tsvi Kogan, z’l, Ivanka et Jared Kushner ont annoncé qu’ils allaient faire un don d’un million de dollars au Beth Habad de Dubaï.

Le frère de Jared, Joshua, a fait une annonce similaire.

”Ivanka et moi sommes attristés par le meurtre du Rav Kogan qui a pour but de couper les ponts historiques construits entre les Juifs et les Musulmans aux Emirats arabes unis”, a écrit Jared Kushner. “Aux Émirats arabes unis, des personnes de toutes religions et de toutes origines prospèrent ensemble dans un environnement de compréhension et de respect mutuels. Ivanka et moi ferons un don d’un million de dollars au Beth Habad aux Émirats arabes unis et redoublerons d’efforts pour travailler avec la communauté juive et les dirigeants du pays pour bâtir une communauté juive résiliente et dynamique à Abu Dhabi et à Dubaï. Nous invitons d’autres à nous rejoindre dans cet effort”.

Kushner a appelé : ”Rassemblons-nous de toutes les religions pour continuer là où le Rav Kogan s’est arrêté et conduire son travail, ainsi que celui de ceux qui construisent les Émirats arabes unis, vers une destination prospère de tolérance, de construction de ponts et de bénéfice mutuel, vers de nouveaux sommets”.

Cette nuit (lundi à mardi), des milliers de personnes ont assisté aux obsèques du Rav Tsvi Kogan, z’l, à Kfar Habad, en Israël.