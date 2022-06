Il y a un an, la veille de Yom Hazikaron, Itzik Saidyan, un handicapé de Tsahal s’immolait par le feu devant une annexe du ministère de la Défense. Par ce geste désespéré, il a voulu protester contre le traitement réservé aux handicapés et aux traumatisés de guerre, par l’administration israélienne.

Transporté à l’hôpital Sheba de Tel Hashomer, dans état d’une extrême gravité, il a peu de chances de survivre. Les médecins se battent, le peuple d’Israël prie.

Avec des hauts et des bas, sa situation s’améliore progressivement. Cette année, la veille de Yom Hazikaron, il avait publié un message vocal dans lequel il disait: »Shalom cher peuple d’Israël. Je voulais vous remercier pour toutes les bénédictions et les voeux. Aujourd’hui, je vis, je respire, je bouge et j’arrive un peu à me tenir debout, par votre mérite. Qu’est-ce que Yom Hazikaron pour moi? Pour moi c’est ce qui représente le mieux Israël. Parce que finalement, nous nous soutenons tous les uns les autres dans la tristesse ».

Ce soir, Itzik Saidyan est apparu en public pour la première fois. Il a participé à la soirée annuelle de l’hôpital Shiba, est monté sur scène, souriant, et a remercié les équipes pour leur dévouement. Il a aussi adressé un remerciement particulier à D ieu.

Lors de cette soirée, était présent le couple présidentiel. Itshak Herzog a raconté comment le geste de Saidyan l’avait bouleversé. Lui et son épouse l’ont accompagné depuis un an.

A la suite de l’immolation de Saidyan, de nombreuses manifestations de blessés de Tsahal avait été organisées et certaines mesures ont commencé à émerger. Aujourd’hui, le gouvernement a autorisé la mise en oeuvre d’un programme spécial de convalescence pour ces personnes.