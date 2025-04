L’audience relative au limogeage du chef du Shabak, Ronen Bar, a lieu ce matin (mardi) à la Cour suprême.

Avant même l’ouverture de la séance, Itzik Bunzel, le père d’Amit, z’l, tombé au combat dans la Bande de Gaza, a été sorti de force de la salle après avoir sermonné les anciens chefs des services de sécurité présents, venus pour protester contre la décision de limoger Ronen Bar.

Bunzel a pu réintégré la salle avant le début de l’audience qui a été rapidement suspendue en raison des cris contre Ronen Bar émanant du public. Le chaos était tel que les juges ont décidé que l’audience se tiendrait sans public, tout en étant toujours diffusé en direct dans les médias.

Après une nouvelle suspension de séance liée au refus de la députée Tally Gottlieb (Likoud) de quitter la salle, l’audience a repris après que cette dernière a été sortie de force par la garde du tribunal.

Le juge Itshak Amit a déclaré à la reprise: »Ce qu’il s’est passé ici est très grave. L’Etat de droit et la démocratie obligent au respect de la tenue d’une audience judiciaire, sans que des menaces soient proférées contre les juges ».

Les juges ont précisé qu’il ne s’agissait pas pour eux d’établir une responsabilité de Ronen Bar dans les événements du 7 octobre ou de décider de qui doit diriger le Shabak mais de se prononcer sur la régularité de la procédure de limogeage décidée par le gouvernement.

Interrogé sur les ondes de Galei Israël, Itzik Bunzel, a témoigné de son indignation après avoir été empêché d’assister à la séance de ce matin: »Ronen Bar a lui-même reconnu sa responsabilité dans les événements du 7 octobre, il est coupable de l’échec du 7 octobre », a tranché le père endeuillé, »Cette audience à la Cour suprême est inutile! Une série d’anciens chefs des services de sécurité étaient assis en face de moi et je leur ai demandé pourquoi ils étaient venus, pour défendre celui qui a échoué? Personne ne m’a répondu, ils ont tous baissé la tête. Les juges ont ouvert l’audience en disant que le gouvernement avait l’autorité pour limoger le chef du Shabak mais que la manière pouvait poser problème. J’entends cela et je fulmine: est-on devant un tribunal du travail? Et tout le monde se tait! Vous voyez sur le visage des gens là-bas que Ronen Bar ne les intéresse pas, ils sont submergés par la haine contre Netanyahou, vous le voyez sur leurs visages! ».

Bunzel a ajouté: »Halioua et Ronen Bar doivent être jugés et tenter de prouver leur innocence. S’ils n’y parviennent pas, ils devront finir derrière les barreaux. J’ai juré sur la tombe de mon fils que les gens qui sont à l’origine du fait qu’il y aura une chaise vide autour de la table du Seder chez moi, seront traduits en justice ».