Le Président israélien Itshak Herzog s’est exprimé ce matin (jeudi) avec sévérité au sujet des querelles qui agitent la société israélienne ces derniers temps et a fait part de sa colère et de son inquiétude.

”Nous avons perdu plus de 800 soldates et soldats, de vrais héros. Nos frères et nos soeurs sont encore otages à Gaza. De nombreux citoyens sont déplacés de chez eux. Et que se passe-t-il pendant ce temps? Les familles des otages sont considérées avec mépris et sont humiliées, on accuse le chef du Shabak et le Chef d’Etat-major de trahison et de tentative de coup d’Etat, on accuse la conseillère juridique du gouvernement d’être l’ennemi de l’Etat, on menace de limogeage du matin au soir, des tirs de fusées éclairantes sur la maison du Premier ministre et l’accuser sans cesse de trahison.

Que se passe-t-il enfin?! Est-ce logique?! Nous n’avons pas assez souffert?! Nous n’avons pas compris que cela porte atteinte à la sécurité de l’Etat?! Nous n’avons pas compris que c’est ainsi que l’on détruit un Etat?!

La violence physique et verbale contre la conseillère juridique du gouvernement, contre le chef du Shabak, contre le Chef d’Etat-major, contre le Premier ministre est tout simplement terrifiante. Les accusations de trahison, les menaces de limogeages sont une menace sur la vie. Qu’est-ce que c’est?! C’est de la pure folie. C’est une folie qui doit cesser.

Il y en a qui sacrifient leur vie pour l’Etat, paie de leur vie chaque jour. Et il y en a qui détruisent l’Etat et je promets de les combattre de toutes mes forces.

Je lance un avertissement: vous détruisez l’Etat. Il faut cesser cette folie immédiatement”.