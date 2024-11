Le Président israélien, Itshak Herzog, s’est entretenu avec le Roi des Pays-Bas, Willem Alexander, après l’attaque d’une extrême violence dont ont été victimes les supporters israéliens du Maccabi Tel Aviv dans les rues d’Amsterdam.

Le roi des Pays-Bas a condamné avec force les actes criminels commis et s’est déclaré profondément choqué par leur horreur. Il a déclaré au président : « Nous avons trahi la communauté juive des Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale et hier soir, nous avons encore trahi la communauté juive. » Il a exprimé sa profonde indignation et promis que son gouvernement ferait tout son possible pour assurer la sécurité des visiteurs et faciliter leur retour en Israël en toute sécurité.

Le Président israélien a souligné que les événements de la nuit dernière faisaient écho à des temps sombres et sinistres pour le peuple juif et devaient être condamnés sans équivoque. Il a appelé à ce que toutes les mesures possibles soient prises dans les rues d’Amsterdam pour mettre un terme à cette terrible vague de haine antisémite.

Le Président a souligné cette attente et a exigé que les autorités néerlandaises fassent tout leur possible pour assurer la sécurité des Juifs et des Israéliens dans le pays. Il a en outre appelé à l’évacuation immédiate de tous les Israéliens souhaitant rentrer, en notant que certains sont toujours portés disparus.