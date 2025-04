Le Président israélien, Itshak Herzog, se trouve en Pologne afin de participer aujourd’hui (jeudi) à la Marche des Vivants.

En marge de cet événement, il s’est entretenu avec son homologue Andrzej Duda qui l’a accompagné sur le site d’Auschwitz.

Les deux chefs d’État ont signé le livre d’or déposé une gerbe au Mur noir, lieu d’exécution des prisonniers, et visité l’exposition du Bloc 27, consacrée à la Shoah.

Dans une déclaration solennelle, le président Herzog a souligné l’importance de ce moment historique, marquant les 80 ans de la libération du camp, tout en rappelant que la moitié des six millions de Juifs assassinés pendant la Shoah étaient polonais.

Il a également lancé un appel poignant pour la libération des otages israéliens détenus par le Hamas à Gaza, qualifiant leur captivité de »crime contre l’humanité » et appelant la communauté internationale à se mobiliser.

Le président israélien a remercié la Pologne pour son soutien depuis l’attaque du 7 octobre 2023, insistant sur la nécessité de lutter ensemble contre les forces de la haine, en particulier le régime iranien, qu’il a qualifié de »pieuvre du terrorisme », qui soutient plusieurs fronts contre Israël.

Abordant la mémoire et l’éducation, Herzog a salué le renouvellement des délégations de jeunesse israélo-polonaises, et a appelé à renforcer l’enseignement de la Shoah, en particulier dans un contexte de résurgence de l’antisémitisme dans le monde.

Le président Duda, de son côté, a exprimé sa gratitude à Herzog pour sa venue et sa participation à la Marche des Vivants, déclarant: »Nous devons marcher ici ensemble, non seulement en souvenir, mais aussi avec un appel fort : plus jamais ça ».

Il a mis en garde contre le silence face à la haine raciale ou ethnique, rappelant que l’extermination des Juifs d’Europe était née de la haine débridée du régime nazi.

Le président polonais a également abordé la menace iranienne et la guerre en cours à Gaza, exprimant l’espoir d’une fin prochaine aux hostilités et du retour des otages israéliens.