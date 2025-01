Le Président israélien Itshak Herzog a remis mercredi soir, lors d’une cérémonie spéciale à la résidence présidentielle de Jérusalem, la médaille d’honneur présidentielle israélienne à sept dirigeants juifs et non juifs du monde entier, en reconnaissance de leurs contributions de longue date à l’État d’Israël et au peuple juif.

Dans le contexte du conflit en cours, le Président a choisi ces dirigeants pour leur engagement indéfectible envers Israël et leur soutien exceptionnel au peuple juif au cours de décennies d’efforts, en particulier depuis les atrocités du 7 octobre.

La médaille d’honneur présidentielle israélienne est décernée par le président de l’État d’Israël à ceux qui, par leurs talents, leur service ou tout autre moyen, ont apporté une contribution exceptionnelle à l’État d’Israël ou à l’humanité. Cette médaille est une initiative du neuvième président d’Israël, Shimon Peres, z’l, et a été décernée pour la première fois en 2012.

Parmi les sept récipiendaires de cette distinction se trouve l’homme d’affaires français, Maurice Lévy. Dans le descriptif publié par la résidence présidentielle Maurice Lévy est reconnu pour avoir noué des liens commerciaux, sociaux et politiques durables entre la France et Israël ainsi que pour son soutien indéfectible à Israël et pour sa lutte contre l’antisémitisme en Europe. Il est aussi mentionné que Lévy a assuré la représentation d’Israël dans de prestigieuses plateformes mondiales et d’autres forums internationaux et qu’il a été honoré en tant que Commandeur de la Légion d’Honneur française et Grand Officier de l’Ordre National du Mérite.

Les autres récipiendaires sont: Malcolm Hoenlein (Etats-Unis), Julie Platt (Etats-Unis), Sir Frank Lowy (Australie et Israël), Sir Trevor Chinn (Grande-Bretagne), Brigitte Zypries (Allemagne), Mark Leibler (Australie).

Le Président Herzog a déclaré lors de la cérémonie: « La Médaille d’honneur présidentielle israélienne est décernée à des personnalités éminentes d’Israël et du monde entier, qui ont apporté des contributions exceptionnelles à Israël et au peuple juif. C’est une occasion de faire une pause, de reconnaître les difficultés impensables que nous avons surmontées et le magnifique chemin que nous avons parcouru jusqu’à présent, grâce à des modèles tels que les hommes et les femmes que nous honorons ce soir. Et maintenant, plus que jamais. Au moment où nous parlons, une guerre qui nous a été imposée continue de perturber nos vies sur différents fronts, avec une douleur et une fierté énormes. Au moment où nous parlons, 99 sœurs et frères, fils et filles, mères et pères, sont toujours détenus dans une captivité brutale à Gaza. Ils n’ont pas vu la lumière du jour – ni une lueur d’espoir – en 460 jours. Au moment où nous parlons, les Juifs du monde entier sont agressés et insultés ; les communautés de la diaspora sont ciblées, l’antisémitisme est plus répandu que jamais. Le seul État juif du monde est diabolisé et délégitimé, et notre cohésion sociale est mise à l’épreuve ».

Il a souligné : »Je crois dans le peuple d’Israël, je crois dans l’État d’Israël et je crois dans l’éternité d’Israël. C’est pourquoi cette période particulière de troubles sans précédent et de défis d’une ampleur historique est précisément le moment d’applaudir ceux qui éclairent notre chemin. Vous avez tous fait carrière en disant la vérité au pouvoir, en travaillant dans les coulisses et en résistant aux critiques publiques, en prenant consciemment des risques au nom d’Israël et en travaillant sans relâche pour améliorer notre pays et renforcer notre nation ».