Le Président de l’Etat, Itshak Herzog, a été reçu à la Maison Blanche par le Président américain, Joe Biden, aujourd’hui (mercredi).

»Vous êtes un véritable ami d’Israël, Monsieur le Président. Les États-Unis sont notre allié historique le plus proche et le plus fort, et je suis très fier de venir ici en tant que chef de l’État d’Israël pour exprimer mes sentiments d’amitié et le lien inaliéable entre nos nations », a déclaré le Président Herzog.

Il est revenu sur les événements en Iran avec la révolte populaire qui gronde et a évoqué le danger que représente cet Etat pour son propre peuple mais aussi pour le monde.

Herzog a également remercié Joe Biden pour son implication dans les négociations entre Israël et le Liban qui ont permis d’arriver à un accord qui doit être signé demain (jeudi). Le Président Biden a, lui aussi, souligné cet accord qu’il a jugé historique.

Puis il a conclu en faisant allusion aux élections en Israël et aux Etats-Unis: « Et enfin, Monsieur le Président, vous savez que nous avons des élections en Israël et que vous avez des élections de mi-mandat aux États-Unis, mais une chose est claire, et je pense que cette visite le résume le mieux, c’est que notre amitié, notre lien fort, transcendent toutes les différences, opinions et partis politiques, et j’espère qu’ensemble, nous pourrons continuer à travailler pour le bien-être de l’État d’Israël, des États-Unis et du monde en général. Merci beaucoup. »