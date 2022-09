Le Président israélien, Itshak Herzog, a été reçu cet après-midi au par son homologue allemand Frank Walter Steinmeier lors d’une visite officielle.

Après la cérémonie d’accueil au Schloss Bellevue, le palais présidentiel allemand, les deux chefs d’Etat ont tenu une réunion diplomatique, au cours de laquelle ils ont discuté de l’importance qu’Israël et l’Allemagne attachent à leurs relations bilatérales et des possibilités d’élargir cette coopération.

Le président Herzog a remercié le président Steinmeier pour sa véritable amitié et son engagement personnel envers les relations israélo-allemandes et leur développement. Après la réunion, les présidents ont tenu une réunion bilatérale élargie avec la participation des deux délégations.

Le président Herzog et le président Steinmeier se sont adressés à la presse.

Le Président allemand a déclaré: »Les liens entre l’Allemagne et Israël sont uniques. L’antisémitisme est toujours vivant en Allemagne et notre amitié est plus importante que jamais entre les sociétés allemande et israélienne. Le soulagement que nous avons éprouvé lorsque nous sommes parvenus à un accord avec les familles des victimes du massaacre de Münich en 1972 est indescriptible. Nous nous sommes entendus sur une clarification historique, une reconnaissance et des dédommagements et je tiens à remercier le Président Herzog qui a préservé les canaux de communication pour parvenir à une solution sur ce sujet sensible ».

Steinmeier a reconnu la responsabilité de l’Allemagne dans ce drame. »Rien ne pourra panser les blessures. Je suis reconnaissant de pouvoir rencontrer demain les familles, de pouvoir faire le pont entre le passé et le présent. Je suis reconnaissant de la confiance que le peuple juif nous a accordée après la Shoah ».

Itshak Herzog a fait allusion aux liens historiques du peuple juif à l’Allemagne: »Comme beaucoup d’autres membres du peuple juif, cette visite est pour moi un périple au coeur de mes racines, individuelles et collectives. Depuis les racines de ma propre famille en Allemagne jusqu’à la première fois où mon père, le sixième président de l’État d’Israël, Haïm Herzog, a marché sur le sol allemand en tant que fier officier juif, parmi les libérateurs des camps de la mort, dont l’un à Bergen -Belsen où je terminerai ma visite d’Etat en Allemagne avec vous, Monsieur le Président, dans deux jours ».

Il a également rendu hommage aux onze athlètes israéliens assassinés sur le sol allemand aux Jeux Olympiques de 1972. Demain (lundi), les deux chefs d’Etat assisteront à une cérémonie pour commémorer les 50 ans de ce massacre. Il a remercié l’Allemagne pour avoir endossé ses responsabilités et être enfin arrivée à un accord avec les familles des victimes.

Il a poursuivi: »Mon cher ami, Monsieur le Président, je suis ici aujourd’hui et je place devant moi ces quelques mots: au nom du passé, pour le futur. Le fondement des relations entre Israël et l’Allemagne est complexe et douloureux parfois, mais il a créé un lien profond, une alliance solide et importante. Nous sommes faits pour être reliés les uns aux autres, pour toujours, par le lien du passé et dans une mesure non moins importante par les liens du futur et de l’espoir. Aujourd’hui nous savons que le lien avec l’Allemagne est juste, indispensable et obligatoire. Pour Israël et pour l’Allemagne ».

Le Président Herzog a également fait allusion à l’attentat qui s’est déroulé aujourd’hui dans la vallée du Jourdain:

»Le terrorisme ne se calme pas, il relève la tête aujourd’hui encore, lorsqu’il y a quelques heures des terroristes ont perpétré un attentat contre des Israéliens qui voyageaient en autobus. Nous ne tolèrerons aucune atteinte à nos citoyens et à notre souveraineté. L’Etat d’Israël protègera ses citoyens, Tsahal et nos forces de sécurité agiront partout, à tout moment ».

Herzog a dénoncé le danger iranien et rappelé que les Gardiens de la Révolution appellent à la destruction d’Israël. »La communauté internationale doit agir contre l’Iran d’une main ferme et déterminée ».

Le président israélien doit également rencontrer le chancelier allemand, Olaf Scholz et s’exprimer devant le parlement allemand, le Bundestag.