L’ancien Président américain, Jimmy Carter, est décédé hier (dimanche) à l’âge de 100 ans.

Architecte des accords de Camp David, Jimmy Carter s’est distingué par la suite par des prises de position anti-israéliennes. Il a rencontré les chefs du Hamas et accusait Israël d’être un Etat d’apartheid.

En 2015, le Premier ministre Netanyahou et le Président Reuven Rivlin avait refusé de rencontrer Jimmy Carter en raison de ses positions anti-israéliennes.

Malgré cela, le Président Itshak Herzog a présenté ses condoléances à la famille de Carter et au peuple américain, à l’annonce du décès de l’ancien Président: »Aujourd’hui, le monde dit au revoir à un dirigeant courageux : le 39e président des États-Unis d’Amérique, Jimmy Carter. Ces dernières années, j’ai eu le plaisir de l’appeler et de le remercier pour ses efforts historiques visant à réunir deux grands dirigeants, Begin et Sadate, et à forger une paix entre Israël et l’Égypte qui reste un ancrage de stabilité dans tout le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord plusieurs décennies plus tard. Son héritage sera défini par son profond engagement à forger la paix entre les nations. Au nom du peuple israélien, j’adresse mes condoléances à sa famille, à ses proches et au peuple américain ».