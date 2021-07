A peine entré en fonction, le président de l’Etat Itshak Herzog est déjà sollicité depuis l’étranger pour jouer un rôle politique ce dont il n’est pas investi par la loi. En à peine dix jours, trois dirigeants étrangers liés au conflit israélo-palestinien lui ont adressé leurs félicitations, introduisant au passage un « conseil d’ami » et espérant qu’il contribuera à « l’établissement de la paix » et à la « création de deux Etats ». Cela a commencé par le roi Abdallah II de Jordanie, a continué par le dictateur turc Recep Erdogan, et vendredi, c’est le président égyptien Abd al-Fatah a-Sissi qui a adressé un message de félicitations au président israélien, et lui a notamment écrit : « …Je voudrais souligner que l’Egypte croit en les efforts communs pour arriver à une solution juste et durable à la question palestinienne et j’espère votre contribution à ce sujet, afin que la région puisse enfin jouir de la paix à laquelle nous aspirons tous ».

Ces interventions se rajoutent à l’alliance triangulaire qui est en train de se former pour tourner définitivement la page à l’ère Netanyahou qui avait réussi à marginaliser la cause factice « palestinienne » et faire oublier la dangereuse et irréaliste « solution de deux Etats ». Cette alliance met en jeu l’Administration démocrate de Joe Biden, l’Union européenne et le gouvernement Benett-Lapid. Le ministre israélien des Affaires étrangères a d’ailleurs déjà remis la question « palestinienne » au centre du terrain lors de son intervention devant les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne.

C’est maintenant au tour du président travailliste de l’Etat Itshak Herzog d’être mis à contribution sur le terrain politique pour pousser à la roue, comme le faisait Shimon Pérès.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90