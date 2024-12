Le Président Itshak Herzog a été interrogé aujourd’hui (jeudi), lors de la conférence de Makor Rishon sur la possibilité qu’il gracie Binyamin Netanyahou.

Le Président a indiqué qu’il préférait ne pas ”entrer dans cette question complexe”. Puis il a déclaré: ”Il existe des règles précises que je ne détaillerai pas ici. Je prendrai toujours en compte toutes les considérations en mon âme et conscience selon les principes fondamentaux. Les gens doivent demander, vouloir et les choses seront examinées. Ce n’est pas à l’ordre du jour parce que personne ne l’a demandé. C’est un processus qui implique beaucoup d’acteurs. Pour l’instant le procès est en cours. Je pense qu’il est de notre devoir de respecter l’Etat de droit et personne n’est au-dessus de la loi”.