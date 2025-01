Le Président israélien, Itshak Herzog, a prononcé une allocution ce soir après la conclusion de l’accord de libération des otages.

Il a souligné le rôle important du Premier ministre israélien et de l’équipe de négociations pour amener cet accord. Il a appelé les membres du cabinet de sécurité et du gouvernement israélien à le valider.

»En tant que Président de l’Etat, je le dis de manière très claire: c’est la bonne décision. Une décision importante, une décision obligatoire. Il n’existe pas de devoir moral, humain, juif et israélien plus grand que celui de ramener nos fils et nos filles ».

Il a ajouté: »Nous ne nous berçons pas d’illusions. Cet accord, lorsqu’il sera validé et appliqué, entrainera avec lui des moments difficiles et angoissants. Il entrainera des défis très difficiles. Ce n’est pas une situation simple. Il s’agit de l’un des défis les plus difficiles que nous ayons connus. Je respecte et j’entends les craintes et les douleurs profondes que cet accord porte avec lui. Je les comprends totalement. Surtout après le grand traumatisme d’accords précédents et le 7 octobre. Il est clair pour tout le monde que nous allons devoir nous servir de tous nos outils sécuritaires et politiques pour préserver nos intérêts sécuritaires, pour protéger tous les habitants d’Israël. Je pense que ce sont des heures décisives. Nous devons croire en nous, en notre force de surmonter les défis futurs. Nous sommes beaucoup plus forts que ce que nous imaginions. La décision doit être claire et nette: il faut les sauver. Les libérer. Les ramener à la maison. C’est urgent. Jusqu’au dernier d’entre eux ».

Plus tôt dans la journée, le Président Herzog a reçu la présidente de la Croix-Rouge internationale, Mirjana Spoljaric, et son équipe, dans le cadre des préparatifs de l’accord sur la libération des otages.