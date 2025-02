Le Président israélien, Itshak Herzog, actuellement en visite en Italie, a réagi à l’annonce des noms des quatre otages dont les dépouilles seront restituées demain (jeudi) par le Hamas: Shiri, Ariel et Kfir Bibas et Oded Lipshitz.

»Hier, nous avons tous compris que les jours à venir seront particulièrement éprouvants. Ils seront à la fois source de douleur, de chagrin et de tristesse – les corps des otages nous seront rendus demain – mais aussi de soulagement et même d’espoir, car les otages vivants, nos frères, seront libérés le jour du Shabbat », a déclaré Herzog.

Il a poursuivi: »Mais ces jours éprouvants mettent également en lumière deux vérités absolues. La première : il est de notre devoir le plus important de ramener chez eux chacun de nos frères otages. Chaque instant où ils sont aux mains des monstres terroristes constitue une menace directe pour leur vie. Nous devons utiliser tous les moyens et toutes les mesures pour les ramener chez eux de toute urgence. Chacun d’entre eux. La deuxième est la compréhension que nous avons vraiment affaire au mal absolu et cruel. Un mal qui assassine, torture et kidnappe des mères et des bébés, motivé par une idéologie djihadiste meurtrière. Un mal qui massacre des familles entières. Un mal qui continue ses crimes contre l’humanité en ce moment même ».

Il a conclu : »Ces jours sont un signal d’alarme, non seulement pour notre nation, mais pour toute la famille des nations. Face à ce mal, dirigé par le régime iranien, nous devons rester unis, résolument, fermement et courageusement ».