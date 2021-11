Le président de l’Etat d’Israël Itshak Herzog n’a pas cédé devant les menaces et les critiques de l’extrême gauche, du Hamas, de l’Autorité Palestinienne ou de la Ligue arabe. Avant la cérémonie, Itshak Herzog a prié devant les sépultures des patriarches et matriarches du peuple juif.

Lors de la cérémonie, après un discours émouvant, il a procédé à l’allumage de la première bougie de Hanouca au Caveau des Patriarches. Dans son intervention, il a notamment rappelé les liens qui unissent sa famille avec la ville de Hevron, notamment les tragiques événements de 1929, et il a affirmé que « le lien historique entre le peuple juif, Hevron, le Caveau des Patriarches et la chaîne des générations depuis ses père et les mères fondateurs ne peut être remis en doute ».

Pendant la cérémonie à laquelle assistaient notamment les deux députés résidents de la Ville des Patriarches, Orit Struk et Itamar Ben-Gvir, un important cordon de police a tenu à distances les manifestants qui prévoyaient de perturber voire empêcher la cérémonie.

A propos du lien entre la fête de ‘Hanouca, la ville de Hevron et la Judée-Samarie en général, il est bon de rappeler ces phrases édifiantes prononcées il y a plus de vingt-et-un siècles par Simon l’Hasmonéen, le plus jeune fils de Mattitiyahou : « Ce n’est point une terre étrangère que nous avons prise, ni des biens d’autrui dont nous nous serions emparés, mais c’est l’héritage de nos pères qui avait été pendant quelques temps injustement pris par nos ennemis, sans autre forme de procès. Pour nous, trouvant l’occasion favorable, nous revendiquons l’héritage de nos pères »…

