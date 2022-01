Si l’on en croit le dictateur turc Recep Erdogan, le président israélien Itshak Herzog se rendra en visite officielle à Ankara au début du mois de février. Erdogan a rajouté « qu’il est possible que cette visite soit l’occasion d’ouvrir une nouvelle page dans les relations entre la Turquie et Israël ».

Ces relations ont connu une nette rupture depuis le sommet de Davos en janvier 2009 où Recep Erdogan avait publiquement offensé le président de l’époque Shimon Pérès. Puis est survenu l’affaire de l’expédition du Mavi Marmara, en mai 2010, vers les côtés de Gaza, provocation d’une organisation islamique turque IHH, proche du Hamas et soutenue par le régime turc, qui fit dix morts parmi les provocateurs qui s’étaient attaqués aux soldats de Tsahal venus arraisonner le bateau. Depuis, le dictateur turc avait tourné le dos à l’alliance stratégique israélo-turque, devenant coutumier de déclarations incendiaires contre l’Etat d’Israël, non dénuées d’antisémitisme, jusqu’à encore ces derniers temps. La Turquie d’Erdogan est également devenue une bas arrière du Hamas qui y a pignon sur rue et organise des attentats depuis le sol turc avec la bienveillance des autorités.

Israël va-t-il rapidement « passer l’éponge » sur toutes ces années de haine et d’activisme anti-israélien dans les forums internationaux ?

