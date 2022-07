Le Président américain Joe Biden poursuit sa visite en Israël. Il est en ce moment reçu par son homologue israélien, Itshak Herzog à la résidence présidentielle à Jérusalem.

Herzog a décoré Biden d’une médaille au titre de »véritable ami de l’Etat d’Israël, du peuple d’Israël, du peuple juif; pour son engagement depuis plusieurs années et son intransigeance en faveur de la sécurité d’Israël; pour sa contribution au renforcement, à la solidification et à la construction d’une alliance forte et sans réserves entre Israël et les Etats-Unis; pour son combat contre la haine anti-israélienne et antisémite à travers le monde ».

Crédit photo: Spokesperson’s Department, Office of the President

Par ailleurs, Joe Biden a inscrit un message dans le livre des Visiteurs de la résidence présidentielle, dans lequel il évoque les origines irlandaises communes entre lui et Herzog: »Bougi mon ami, merci pour tout ce que vous et votre famille avaient fait pour le renforcement du lien solide entre nos deux grands pays. Depuis nos racines irlandaises communes à notre amour commun pour Israël, nous sommes unis dans le coeur et dans l’esprit. Que notre amitié dure et continue de croitre! C’est le côté irlandais de l’histoire comme avait l’habitude de le dire mon grand-père, Fingen. Que D ieu vous bénisse ».