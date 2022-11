Alors que les négociations pour la formation du gouvernement et la rédaction de l’accord de coalition battent leur plein, le chef d’Otsma Yehoudit, Itamar Ben Gvir, a formulé une nouvelle demande à Binyamin Netanyahou.

Il souhaite que soit inscrite dans les accords de coalition, l’annulation de la décision de la Cour Suprême de reconnaitre la validité des conversions libérales pour bénéficier de la Loi du Retour. Suivant ce jugement, toute personne qui s’est convertie à l’étranger auprès du mouvement libéral peut prétendre à la Loi du Retour.

Ben Gvir veut rallier les autres partis religieux de la future coalition pour exiger du Likoud que l’annulation de cette décision soit mentionnée dans les accords de coalition. Selon Ben Gvir, cette démarche est aussi en faveur de ces mêmes candidats à l’alya, qui se voient d’un côté acceptés suivant la loi du Retour mais rejetés par une partie de la population sur place lorsqu’il s’agit de mariages, notamment. Il avance la nécessité de mettre un terme à cette situation.

Rappelons que Smotrich et Ben Gvir ont déjà fait part auparavant de leur volonté de faire annuler »la clause du grand-père » de la Loi du Retour, prévoyant que toute personne ayant un grand-père juif est éligible. A partir de cette clause, une grande quantité de non-juifs se sont installés en Israël en obtenant automatiquement la nationalité. Les leaders politiques du sionisme religieux, rejoints en cela par les orthodoxes, estiment que cette clause favorise l’assimilation au sein même de l’Etat juif.

Ils souhaitent que les modifications qu’ils veulent apporter à la Loi du Retour soient inscrites dans l’accord de coalition afin de garantir leur vote à la Knesset.

Netanyahou n’a pas encore réagi à cette demande. Pour l’heure, il semblerait qu’il essaie de mettre côté les partis sionistes religieux et en particulier Betsalel Smotrich, des négociations. Il voudrait fermer l’essentiel des sujets et des portefeuilles avec les partis orthodoxes pour ensuite mettre Smotrich au pied du mur et le contraindre à accepter des ministères moins importants que ceux qu’ils réclament – Finances et/ou Défense. L’hypoyhèse serait que le leader de la Tsionout Hadatit accepterait pour ne pas être responsable de l’absence de formation d’un gouvernement de droite.