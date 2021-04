Le nouveau député Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) s’est exprimé pour la première fois dans l’hémicycle de la Knesset dans le cadre des interventions d’une minute. Avant qu’il ne prenne la parole, Ahmad Tibi et d’autres députés de la Liste arabe sont sortis de l’hémicycle de manière démonstrative. Le député ne s’est pas démonté, bien au contraire, et s’est adressé au président de la Knesset Yariv Levin : « Rendons grâce à Dieu car il est bon ! C’est ce moment-là que j’ai tant attendu : que je parle et qu’eux, partisans du terrorisme, Ahmad Tibi et Cie sortent. Monsieur le président, si vous pouviez me procurer une tente et un sac de couchage dans cet hémicycle, rien que pour que ces partisans du terrorisme rentrent chez eux! »

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90