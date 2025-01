Itamar Ben Gvir, le chef du parti Otsma Yehoudit et ministre de la Sécurité nationale, a présenté ce soir (samedi) ses excuses au Premier ministre Binyamin Netanyahou et au député Boaz Bismuth.

Cette semaine, Ben Gvir a décidé que son parti voterait contre une loi importante du budget pour protester contre l’insuffisance des budgets accordés à la police dont il a la charge.

En raison de cette attitude, le Premier ministre avait dû quitter son lit d’hôpital pour venir voter. Le député Boaz Bismuth avait lui été appelé alors qu’il était en pleine semaine de deuil pour sa mère. En effet, sans ces deux voix, la coalition n’avait pas de majorité et le gouvernement menacer de tomber.

Faisant fi de toutes les supplications, y compris de la demande de »compenser » l’absence de ces deux députés en votant avec la coalition, Ben Gvir s’était entêté. Les images de Netanyahou souffrant et Bismuth avec sa chemise déchirée d’endeuillée, ont été dévastatrices pour Ben Gvir et son parti.

Ce soir, Ben Gvir a donc décidé de s’excuser pour cette attitude tout en ne s’engageant pas à voter avec la coalition à l’avenir : »Nous continuerons à voter selon nos principes jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée concernant la prévention de la fermeture des commissariats de police et la réduction des salaires des policiers, des gardiens de prisons et de toutes les forces de sécurité nationale israéliennes.

Parallèlement, j’ai procédé à une introspection pendant Shabbat et j’ai réalisé que j’avais eu tort lorsque j’ai vu le Premier ministre et Boaz à la Knesset et que nous ne les avons pas compensés.

Je présente mes excuses au Premier ministre et à mon ami Boaz Bismuth ».

Ben Gvir s’engage à l’issue de ce message à compenser l’absence du Premier ministre pendant toute la durée de sa convalescence.