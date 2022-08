Le chef d’Otsma Yehoudit, Itamar Ben Gvir, a tenu à préciser la ligne politique de son parti, à deux mois des élections.

Otsma Yehoudit tient désormais à se désolidariser du mouvement Ka’h auquel il est souvent identifié par ses détracteurs notamment en raison de la présence de disciples du Rav Kahana, dont Ben Gvir a fait partie, dans ses rangs.

Le mouvement Ka’h a été fondé par le Rav Meïr Kahana. C’est sous cette étiquette que cet olé des Etats-Unis se présente à la Knesset en 1973 puis en 1977 et en 1981, sans obtenir de députés.

Dans les années 70, Kahana sera, à plusieurs reprises arrêté et condamné pour des activtés liées au terrorisme.

Kahana entrera à la Knesset en 1984 et restera député jusqu’en 1988. En raison des idées radicales qu’il prône, il est très controversé et la Knesset adopte un amendement à la loi sur la Knesset afin d’interdire les partis qui promeuvent le racisme, amendement qui visait spécifiquement Kahana et son mouvement Ka’h.

A partir de 1988, le parti Ka’h n’est donc plus représenté au parlement israélien mais le mouvement continue à exister en Israël et dans le monde, notamment aux Etats-Unis et en France, à travers les ligues de défense juive, mouvement créé par Kahana aux Etats-Unis en 1968.

Kahana est assassiné à New York alors qu’il était venu tenir un meeting. Son assassin était un Egyptien affilié à Al Qaïda.

Le mouvement Ka’h lui survit et se scinde en deux: Ka’h et Kahana Haï. Il sera interdit par la loi israélienne en 1994 à la suite de l’attaque de Barou’h Goldstein contre des fidèles musulmans à Hevron lors de laquelle 29 Palestiniens seront tués et plus de 100 blessés.

Itamar Ben Gvir a publié hier une lettre à ses militants pour leur expliquer qu’Otsma Yehoudit n’était pas Ka’h, annonçant par là même le départ de ses rangs du Dr Michaël Ben Ari et de Barou’h Marzel, deux des membres les plus importants d’Otsma Yehoudit, dont la candidature à la Knesset avait été annulée par la Cour suprême.

»En effet, mes amis Barouh Marzel et Michaël Ben Ari ne sont plus militants à Otsma », écrit Ben Gvir, »Je les admire beaucoup et les remercie de tout coeur. Pendant 30 ans je les ai suivis dans toutes les situations et ils ont beaucoup de mérites àleur compte. Je leur souhaite une longue vie.

En effet, Otsma Yehoudit n’est pas le mouvement Ka’h, je l’ai expliqué à maintes reprises. Je pense que le mouvement Ka’h a été victime d’une injustice lorsqu’il a été rendu illégal. Michaël, Barou’h et Bentsi (Gopstein) ont été victimes d’une injustice toute aussi grande lorsque leurs candidatures à la Knesset ont été invalidées. Je me suis battu et je continuerai à me battre contre cela ».

Ben Gvir poursuit: »Comme je le répète ces dernières années, le mouvement Ka’h n’existe plus et je ne représente pas son héritage. J’ai été de l’avant, tout en me rappelant d’où je viens et où je vais. Je n’oublie pas que mon rôle est de me battre pour le peuple d’Israël, la terre d’Israël et la Torah d’Israël (et non, je n’hésite pas à dire qu’il ne faut pas expulser tous les Arabes mais uniquement les terroristes et les soutiens du terrorisme comme Ahmed Tibi, Ayman Oudeh ou Ofer Kassif).

Après avoir annoncé qu’il avait retiré de son salon le portrait de Barou’h Goldstein lors de la précédente campagne électorale, Itamar Ben Gvir continue de prendre ses distances avec son passé de jeune activiste extrémiste et agitateur et se présente désormais comme un homme politique posé, avec une idéologie sans concessions qu’il compte désormais mettre en oeuvre par l’action politique.