L’avocat Itamar Ben-Gvir (Otsma Yehoudit) a décidé de poursuivre la députée Stav Shafir (Camp Démocratique) en diffamation et réclame un demi-million de shekels de dommages et intérêts. Cette décision intervient après que la députée l’ait comparé mercredi matin à Hitler dans un post publié sur son compte Twitter.

Ce n’est pas la première fois que cette députée de gauche emploie des termes liés au nazisme pour attaquer des adversaires politiques. Lors de la dernière campagne électorale, dans le cadre de la commission centrale électorale elle avait comparé les dirigeants d’Otsma Yehoudit aux nazis! Une procédure est déjà en cours contre elle à laquelle se rajoute désormais la plainte d’Itamar Ben-Gvir.

Ce dernier a déclaré: « Stav Shafir, qui s’est récemment alliée au coureur de jupons Ehoud Barak continue à inciter et à banaliser la Shoah en faisant preuve d’une singulière ignorance. Elle continue à comparer le plus grand exterminateur de Juifs à ceux qui aiment et sont fidèles à ce peuple. Il est temps de mettre fin à cette incitation sauvage et de faire comprendre qu’il y aura un prix lourd à payer pour des incitations et comparaisons de ce genre ».

C’est devenu hélas une dangereuse et malsaine habitude dans certains cercles de gauche de parler des adversaires politiques, de Tsahal ou de la situation de la société israélienne en employant des termes relatifs à l’Allemagne nazie, ce qui est un scandale inadmissible doublé d’une offense magistrale à la mémoire de la Shoah.

Photos Hadas Parush / Flash 90