Le député Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) s’est rendu à la police pour porter plainte contre le député Ayman Oudeh, président de la Liste arabe. Un esclandre très médiatisé s’est produit entre les deux hommes mardi après-midi à l’hôpital Kaplan de Rehovot. Ayman Oudeh était venu rendre visite de soutien au terroriste Maqdad Al-Qawassmeh, qui fait grève de la faim, et de son côté, Itamar Ben-Gvir s’y était rendu pour obtenir des informations sur les conditions de détention hospitalière du terroriste, après les visites de soutien qu’il reçoit de la part de personnalités arabes israéliennes.

Les deux hommes se sont retrouvés face-à-face et se sont mis à s’insulter copieusement devant le personnel et le directeur de l’hôpital jusqu’à ce qu’Ayman Oudeh pousse Itamar Ben-Gvir en arrière. Ce dernier a réagi mais les personnes présentes ont rapidement séparé les deux députés.

En se rendant au poste de police, Ben-Gvir a déclaré aux micros : « Ayman Ouden a commis une grave infraction pénale. Un député n’a pas d’immunité lorsqu’il frappe un autre député. Tout le monde a vu Ayman Oudeh qui m’agresse. certes j’ai réagi mais son attitude est typique de celle des députés de la Liste arabe et de Ra’am qui se comportent comme s’ils étaient les maîtres des lieux. J’avais demandé à la direction de l’hôpital de vérifier les conditions de détention du prisonnier et en fin de compte, je me suis rendu compte que l’Etat d’Israël reste un paradis pour les terroristes ». Le député a rajouté cette phrase lourde de sens : « Lundi, Yaïr Lapid a incité avec des mots, mardi, Ayman Oudeh les mets en pratique ».

Avec sa mauvaise foi habituelle, Ayman Oudeh a raconté son histoire : « Le terroriste Ben-Gvir a voulu porter atteinte à Maqdad Qawassmeh qui observe une grève de la faim depuis 91 jours pour protester contre sa détention administrative sans procès. Je lui ai barré la route. Le ‘kahanisme’ ne passera pas ! »

Le député Amihaï Shikli a vivement réagi à cette scène et s’est adressé à Ayman Oudeh: « Il ne faut pas que vous restiez une minute de plus à la Knesset. Votre place est au parlement de l’OLP à Ramallah où vous pourrez frapper vos collègues autant que vous le voulez ».

Vidéo :

הגעתי לבית החולים קפלן, כדי להבין איך המחבל קוואסמה זוכה לתנאים וכבוד מלכים, ואיך אחרי 90 יום בצום הוא עוד לא מת. ומי הגיע להגן עליו ולתקוף אותי? כמובן, איימן עודה. אל תדאגו, לא נשארתי חייב. 2 מחבלים במכה אחת pic.twitter.com/ZKnVGQSO3g — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 19, 2021

Photo Yossi Zamir / Flash 90