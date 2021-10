Itamar Ben-Gvir, nouvelle ‘coqueluche’ à droite ?

Selon le journaliste Matti Tuchfeld, du quotidien Israël Hayom, le député Itamar Ben-Gvir (Hatzionout Hadatit) serait devenu en moins de six mois l’une des figures les plus populaires dans la population de droite. A chaque endroit où il se rend, les gens s’arrêtent, l’embrassent, le complimentent et demandent à se faire photographier avec lui. Il aime à raconter qu’il doit quitter son domicile (à Hevron) une heure plus tôt pour se rendre à son travail ou en promenade familiale car il sait qu’il devra s’arrêter à de nombreuses reprises à cause des « fans » qui l’interpellent. Il se délecte de cette nouvelle situation, d’autant plus que ce n’est pas seulement la « rue » qui le sollicite mais aussi les médias. Le leader d’Otzma Yehoudit est aujourd’hui très demandé sur les plateaux de télévision où il réussit à fixer l’ordre du jour et à faire ensuite les titres des journaux comme des sites Internet. Tout cela au grand dam de la gauche qui souhaitait tout sauf cela lorsqu’il est entré à la Knesset.

La gauche souhaitait que se reproduise le modèle du rav Meïr Kahana hy »d (ndlr : dont dimanche était le 31e anniversaire de son assassinat) qui s’adressait devant une Knesset quasiment vide. Dans les premières semaines de cette législature, à chaque fois qu’Itamar Ben-Gvir montait à la tribune de la Knesset, les députés arabes et plusieurs députés travaillistes et de Meretz. Ils voulaient, comme pour le rav Kahana hy »d, ostraciser Itamar Ben-Gvir et délégitimer sa présence à la Knesset. Mais cela n’a pas tenu. Ben-Gvir engrange de la popularité et les députés de gauche ont compris cela. Seuls les députés arabes sortent désormais lorsqu’il prend la parole et leur frustration est grande, en témoigne l’attitude indigne et violente d’Ayman Oudeh face à Ben-Gvir à l’hôpital Kaplan de Rehovot.

L’influence grandissante d’Itamar Ben-Gvir et l’intérêt qu’il suscite sont si notables que le quotidien Haaretz lui a consacré un article.

Que l’on soit d’accord ou non avec toutes les idées prônées par Itamar Ben-Gvir, sa présence à la Knesset est bien plus légitime que celle de députés qui soutiennent les assassinats de Juifs et combattent l’Etat d’Israël de l’Intérieur. Et force est de constater que parmi les cent-vingt députés de la Knesst, il est sans conteste l’un de ceux qui prennent leur rôle avec le plus de sérieux et de conscience professionnelle.

