Itamar Ben Gvir a surpris son auditoire ce jeudi, lors d’une interview au podcast 120 et Un de Ynet. Interrogé sur sa réponse aux familles des otages qui affirment que « le sang de leurs proches est sur les mains des opposants à l’accord » comme lui et Smotrich , l’ancien ministre a répondu : « Je dirais exactement la même chose si, Dieu nous en préserve, mon fils ou ma fille étaient kidnappés. »

Il a cependant rapidement nuancé son propos, réaffirmant sa position sans ambiguïté contre l’accord : « Puisque je suis un dirigeant, que j’ai une responsabilité envers tout Israël et que je pense à vos enfants et aux miens, je considère cet accord comme irresponsable et soutiens qu’il encourage un prochain 7 octobre. Même si mon propre fils ou ma fille étaient captifs, ma position resterait inchangée. »

L’ancien ministre a également évoqué les conditions de son éventuel retour au gouvernement. « Si Netanyahou reprend les opérations militaires, je suis prêt à réintégrer le cabinet », a-t-il affirmé, tout en exigeant l’arrêt de l’aide humanitaire et des livraisons de carburant vers Gaza.

Ben-Gvir s’est également montré favorable au plan controversé évoqué par Trump concernant l’évacuation de Gaza. « C’est une opportunité historique que Netanyahou doit saisir », a-t-il souligné, appelant à la mise en place d’un programme d’émigration volontaire pour atteindre ce qu’il qualifie de « victoire complète ».