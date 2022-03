Alors que le ministre de la sécurité intérieure, Omer Bar Lev était en train de faire une déclaration sur les lieux de l’attentat devant les caméras de télévision, le député Itamar Ben Gvir (Hatsionout Hadatit) l’a interrompu en l’interpellant: »Vous êtes le ministre le plus mauvais. Qu’allez-vous dire aux gens ici? Vous n’avez pas honte? On a pris la personne la plus à gauche et on l’a mise ministre de la Sécurité intérieure. Vous n’avez pas honte? ». Le ministre s’est alors approché de lui et lui a lancé: »La réponse est non! Je n’ai pas honte. C’est vous qui devriez avoir honte! ».

