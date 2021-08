Le député Itamar Ben Gvir (Hatziyonout Hadatit) a adressé une lettre urgente aux autorités compétentes suite à la publication d’une information attestant que des terroristes détenus en Israël recevaient des centaines de millions de shekels par an avec l’aval de fonctionnaires de l’Etat.

Le député demande à ce que des mesures soient prises contre les officiers et les procureurs militaires qui prennent les décisions en ce sens car elles sont en contradiction avec la loi israélienne contre le terrorisme qui interdit le versement d’argent aux terroristes par l’Autorité Palestinienne.

Itamar Ben-Gvir a déclaré : « Notre pays marche sur la tête. Il s’agit d’un scandale sans précédent et il faut sévir contre ceux qui le rendent possible (…) J’ai adressé un courrier urgent au conseiller juridique du gouvernement, au ministre de la Sécurité intérieure et au ministre de la Justice et j’ai demandé à ce que cesse sans délai ces transferts illégaux d’argent aux terroristes. J’ai également demandé des réponses au fait que des terroristes aient ainsi droit à des récompenses pour leurs actes au lieu de voir aggraver leur durée et leurs conditions de détention ».

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90