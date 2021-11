Le ministre de la Coopération régionale Issawi Fredj (Meretz) est à Oslo et participe au sommet des pays donateurs de l’Autorité Palestinienne, dans le cadre du Protocole de Paris, annexe économique des Accords d’Oslo. Depuis la capitale norvégienne, le ministre a confié à la chaîne Kan-11 ce qu’il dira devant les pays donateurs et les représentants de l’AP : « Tant que cela dépendra du ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid et de moi-même, ce gouvernement ne prendra aucune décision qui rendra impossible la solution des deux Etats (Quid est : création d’un Etat-terroriste au coeur d’Israël). La politique de notre gouvernement et de n’annexer aucune partie de la Judée-Samarie et de créer des liens de confiance qui permettront d’avancer ».

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90