Une bonne nouvelle pour les Israéliens qui souhaitent passer leurs vacances en Arménie et pour les Arméniens voulant faire un voyage en Israël. A partir du 1e novembre, la compagnie aérienne israélienne Israir assurera des vols directs entre Tel Aviv et Erevan, capitale du pays, qui se trouve dans la région du Caucase. Israir sera la seule compagnie israélienne à organiser des départs pour cette destination. Il y aura un vol par semaine, le mardi, qui durera en moyenne deux heures et demie.