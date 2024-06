La famille arabe israélienne Omri – les parents et leur fille de 3 ans – était en France pour quelques jours la semaine dernière. Mercredi, elle se présente au guichet du Novotel Porte de Versailles dans le 15e arrondissement de la capitale pour y prendre une chambre pour trois jours.

Le père de famille, Mahmoud, réserve une chambre à la réception pour un montant de 935 Euros. L’employée qui a pris leur réservation terminait sa garde et celui qui l’a remplacée a demandé les passeports de la famille Omri. Aux dires du père, l’expression de son visage a changé quand il a vu qu’ils avaient des passeports israéliens.

L’employé de la réception leur a alors annoncé que le prix était de 1219 Euros. Mahmoud Omri proteste et effectue une réservation en ligne pour le montant initial. Quand il montre la preuve de sa réservation au réceptionniste celui-ci lui lance: ”Israël, vous pensez être les maitres du monde. Vous n’aurez pas de chambre dans cet hôtel”. Il dit à la famille israélienne que l’hôtel est complet et la renvoie de l’établissement.

La famille Omri a rejoint un hôtel près de l’aéroport et a porté plainte à la police française vendredi dernier. Les services du consulat d’Israël en France ont assisté la famille dès le lendemain de l’incident.

Le Novotel a annoncé avoir ouvert une enquête interne et a déclaré après avoir recueilli la version de l’employé que l’hôtel était complet et que la famille israélienne avait exigé une suite au prix d’une chambre normale. Le ton est monté entre le réceptionniste et le père, et c’est le réceptionniste qui a décidé d’appeler la police, d’après la direction de l’hôtel. Le Novotel a proposé une indemnisation à la famille.

L’ambassadeur d’Israël en France, Joshua Zarka, a déclaré: ”Nous condamnons avec la plus grande fermeté l’attitude du personnel de la réception de l’hôtel et tous ceux qui ont pris part à l’expulsion de la famille avec une petite fille de 3 ans dans les rues de Paris au milieu de la nuit, uniquement parce qu’ils sont israéliens. Nous attendons de la direction de l’hôtel qu’elle coopère avec l’enquête de police et nous faisons confiance aux autorités françaises pour qu’elles garantissent que ces employés ne puissent plus jamais faire de discrimination à l’encontre des clients de l’hôtel”.