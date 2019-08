Selon des sources concordantes russes et du Hezbollah, deux drones multirotors se sont abattus sur le centre des communications de l’organisation terroristes chiite au centre de Beyrouth. Ces drones, de modèle ‘Harpy’, conçus pour exploser avec leur charge au contact de la cible, ont causé de nombreux dégâts au bâtiment. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a fait savoir qu’il fera un discours en fin d’après -midi et annoncera « une réaction très forte » de la part du Hezbollah. Les organes de propagande de l’organisation terroriste ont indiqué « avoir abattu deux drones au-dessus de Beyrouth ». La photo qui suit montre que les drones israéliens ont bel et bien atteint leur cible:

Par ailleurs, le Hezbollah a fait part de trois morts dans ses rangs suite à l’attaque aérienne préventive en Syrie contre des objectifs terroristes.

Photo Illustration