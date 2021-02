Le Premier ministre Binyamin Netanyahou va réunir dimanche après-midi les responsables de l’armée et des services de renseignements pour envisager la réaction israélienne à l’attaque iranienne qui a visé jeudi le navire marchand « MV Helios » appartenant à la compagnie « Helios Ray » de l’homme d’affaires israélien Rami Unger. Le cargo avait quitté le port saoudien de Damam pour faire route vers Singapour avec à son bord une cargaison d’automobiles. Alors qu’il naviguait dans le détroit d’Oman, de fortes explosions ont provoqué des dégâts dans la coque du bateau mais sans faire de victimes. Que ce soit une provocation ou une « vengeance » iranienne après l’élimination du responsable du programme nucléaire iranien, Jérusalem ne veut pas laisser cet acte impuni afin de lancer un avertissement aux responsables iraniens.

Une délégation d’experts israéliens s’est rendue à Dubaï où le bateau a jeté l’ancre, afin de participer à l’enquête. Les iraniens ont immédiatement démenti toute implication mais l’armée américaine a publié une vidéo montrant des membres des Gardiens de la Révolution dégageant de la coque une mine qui n’avait pas explosé. Une autre hypothèse évoque des tirs de missiles depuis un navire de guerre iranien.

Le contrôle iranien de plus en plus intense sur les voies maritimes régionales constitue une lourde menace pesant le trafic commercial international très présent dans le Golfe persique, le Golfe d’Oman et le Golfe d’Aden.

