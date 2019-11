L’étiquetage « colonie israélienne » va être imposé en Europe.

Les juges estiment que les mentions actuelles induisent en erreur les consommateurs. Selon l’institution, l’Etat d’Israël serait donc présent dans des territoires en tant que « puissance occupante » et non pas en tant qu’entité souveraine…

Sans aucune surprise, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a validé mardi 12 novembre la notice interprétative de l’UE appelant à mentionner « colonie israélienne » sur les étiquettes des denrées alimentaires importées de Judée-Samarie ou du Golan. Prise sur la base d’un règlement sanitaire, la commission européenne puis la CJUE se sont empressées d’en faire une action politique. Le vocabulaire est, à ce titre, révélateur.

Le terme « colonie » est symptomatique de ce passé français qui décidément ne passe pas et d’une volonté de dénigrer politiquement, et non de mieux informer le consommateur. A défaut, le terme « implantation » suffirait largement à renseigner utilement le public et ce, d’autant que seule l’origine géographique, comme le plateau du Golan ou la Judée-Samarie, importe. Savoir que l’usine, le vignoble ou le champ se trouve dans un « village », « une implantation » ou « une colonie » n’a aucun effet sur la santé du consommateur.

Occupation ?

La notion « d’occupation » est juridiquement fausse dans la mesure où la Judée-Samarie a été divisée en trois zones aux termes des accords d’Oslo et que l’immense majorité des implantations se situent en zone C qui se trouve être sous contrôle civil, administratif et militaire israélien. Ces accords prévoyaient que cette répartition durerait jusqu’à un accord final entre les parties, ce qui n’est toujours pas le cas. Point d’occupation donc puisque cette administration israélienne est prévue par un accord entre les parties.

La commission européenne tout comme la CJUE évoquent « les produits issus de Palestine » comme s’il s’agissait d’un État, un Etat qui n’existe pas ni n’a jamais existé, et continuent d’évoquer des « produits issus de la bande de Gaza » comme étant problématiques… en dépit du retrait israélien unilatéral effectué en 2005 !

Israël visée

Oudy Ch. Bloch