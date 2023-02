Jacques Revah, ancien ambassadeur d’Israël en Belgique et ex-diplomate, expert des relations entre Israël et l’Afrique à l’occasion de la visite du président tchadien Mahamat Idriss Déby en Israël: « Il est important que les pays africains prennent des positions plus favorables ou neutres face à Israël sur la scène internationale ».

L’ambassade du Tchad en Israël a été inaugurée ce matin, en présence du Président Mahamat Idriss Déby et du Premier ministre, Binyamin Netanyahou.