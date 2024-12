Israël et la Slovaquie ont conclu un accord d’exportation de matériel de défense d’une valeur d’environ 2 milliards de shekels, marquant ainsi une étape importante dans leur coopération en matière de défense.

Cet accord historique, géré par la Direction de la coopération internationale en matière de défense du ministère de la Défense israélien, renforcera encore davantage les liens entre les deux pays et améliorera les capacités de défense de la Slovaquie.

Le système de défense aérienne intégré BARAK MX est conçu pour contrer les menaces aériennes actuelles et futures, y compris les menaces balistiques. Son succès opérationnel en Israël et dans le monde entier souligne sa fiabilité et son efficacité, ce qui en fait un ajout précieux à l’infrastructure de défense de la Slovaquie. Le système est connu pour sa capacité flexible à contrer les menaces provenant de diverses sources, notamment les avions de chasse, les hélicoptères, les drones, les missiles de croisière, les missiles sol-air et les missiles balistiques tactiques. Avec trois intercepteurs pour des portées opérationnelles de 35, 70 et 150 km, chacun équipé d’un autodirecteur radar actif, d’un moteur à double impulsion et d’une puissante ogive, le système offre des performances d’interception inégalées contre un large éventail de menaces.

Le directeur général du minitère de la Défense, le général (rés) Eyal Zamir a déclaré: »L’expansion des exportations de défense israéliennes pendant la guerre est le résultat direct des technologies israéliennes qui ont fait leurs preuves sur le champ de bataille. Nous constatons un intérêt croissant de la part de davantage de pays pour les performances exceptionnelles de l’armée israélienne et des systèmes de combat israéliens, à la fois défensifs et offensifs. Les exportations de défense sont essentielles à notre sécurité et à notre puissance économique. Elles nous permettent de continuer à développer les prochaines générations des systèmes de combat les plus avancés au monde. Au nom du ministre de la Défense et des services de la défense, je tiens à remercier le ministère slovaque de la Défense d’avoir choisi un système de défense aérienne israélien et je suis convaincu que d’autres pays de l’OTAN suivront son exemple ».