Hier (mercredi), le ministère des Affaires étrangères israélien a publié un communiqué au sujet du conflit en Ukraine, dans lequel tout en rappelant le droit absolu de l’Ukraine à sa souveraineté territoriale, il ne condamnait pas les agissements de la Russie.

La question qui se pose ce matin, après le début des opérations militaires et la décision des puissances occidentales d’imposer des sanctions à la Russie, est : Israël va-t-il devoir préciser sa position? Au ministère des Affaires étrangères, on réfléchit à cette option, qui signifierait de pencher vers une condamnation de la Russie. Aucune décision n’a encore été prise pour l’heure, Israël marchant sur des oeufs. La Russie possède des intérêts en Syrie et la liberté d’action israélienne contre des cibles militaires dépendent de l’entente avec Poutine.

Yaïr Lapid, ministre des Affaires étrangères, doit tenir une réunion d’urgence ce matin.

En attendant, les ministres du gouvernement ont reçu la consigne de faire profil bas et de s’abstenir de tout commentaire concernant la situation en Ukraine.