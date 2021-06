Le gouvernement israélien a pris la décision de livrer à l’Autorité Palestinienne plus d’un million de doses de vaccins restés en stock et dont la date d’expiration approche. Les hôpitaux et dispensaires sous contrôle de l’AP ont un besoin urgent de ces vaccins. En contrepartie, Israël recevra aux mois de septembre-octobre de Pfizer une quantité équivalente de doses qui étaient destinées à l’AP, ceci en prévision de vaccinations futures.

Photo Wissam Hashlamoun / Flash 90