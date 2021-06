Il y a des termes quoi sonnent étrangement : l’Etat juif qui livre du matériel militaire à l’armée allemande !

Le groupe allemand ESG, spécialisé dans la systèmes et logiciels, et les industries aérospatiales israéliennes (IAI) ont signé un contrat portant sur la fourniture de 69 systèmes de radars tactiques israéliens à destination des unités de reconnaissance et de l’artillerie de l’armée de terre allemande. Montant du contrat : 36 millions d’euros. Les radars seront livrés par la filiale Elta dès le début de l’année 2022, qui prendra aussi en charge la formation et les entraînements des utilisateurs.

Ce système de radars améliorera de manière significative les capacités de collecte d’informations très précises sur le terrain quant aux dangers de toutes sortes qui se présentent aux forces terrestres ainsi que sur les cibles potentielles. Ces radars sont notamment équipés de capteurs de détection de mouvements de troupes ou de matériel.

Ces radars de fabrication israélienne remplaceront les quatre systèmes de radars de reconnaissance actuellement utilisés dans l’armée de terre allemande.

