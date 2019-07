Le feu rouge basé sur l’intelligence artificielle devrait être installé dans les prochaines semaines à un carrefour très fréquenté près de l’aéroport Ben Gourion…

La start-up israélienne Intelligent Traffic Control Ltd. (ITC), en collaboration avec Netivei Israel, anciennement Société nationale des routes d’Israël, devrait installer le feu de signalisation piloté par IA dans les prochaines semaines. L’emplacement choisi: une intersection très fréquentée près de l’aéroport israélien Ben Gourion.

Les feux intelligents standards, actuellement en service sur des dizaines d’intersections à travers Israël, utilisent des capteurs routiers pour détecter la présence de véhicules et modifier la signalisation en conséquence. En comparaison, le système ITC, repose sur un réseau de caméras installées le long de la route menant à l’intersection. Les caméras transmettent des données au centre de contrôle où des informations telles que le type et la vitesse du véhicule sont analysées. À l’aide de ces paramètres, obtenus à partir de centaines de véhicules à la minute, le centre de contrôle ITC calcule le niveau de charge prévu à la jonction et planifie l’activité de la circulation en conséquence. Le processus est complètement automatisé.

La société sera prête à la commercialisation de ses feux de route d’ici fin 2019. En attendant, on souhaite beaucoup de succès au projet pilote.

Source: Tel-Avivre –