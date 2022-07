La guerre en Ukraine a tari les réserves de blé puisque ce pays est le principal fournisseur de blé d’Israël.

Le ministre du Tourisme, Yoël Razvozov (Yesh Atid) s’est rendu ces jours-ci au Kazakhstan, autre grand exportateur de blé, afin de trouver une source alternative d’approvisionnement.

Le ministre israélien et le Premier ministre du Kazakhstan sont parvenus à un accord suivant lequel la compagnie nationale de céréales du Kazakhstan vendra du blé directement aux Israéliens dès l’automne prochain. Ainsi, le prix de la farine et des dérivés du blé devraient baisser pour les consommateurs israéliens et une certaine sécurité alimentaire serait de nouveau acquise.

Par ailleurs, cet accord permet de resserrer les liens entre les deux pays.

