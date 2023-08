Le ministère de l’Energie et des Infrastructures, dirigé par Israël Katz, a annoncé l’augmentation de la production de gaz israélien, à partir de Tamar, de près de 60% dès 2026. Cette décision va renforcer la sécurité énergétique de l’Etat ainsi que la concurrence sur le marché du gaz naturel. L’approvisionnement en gaz d’Israël est ainsi garanti jusqu’en 2048.

Parallèlement, le ministère a décidé d’augmenter ses exportation de gaz vers l’Egypte: ”Après nous être assurés que l’approvisionnement en gaz du marché israélien était garantie, j’ai signé l’autorisation de l’augmentation des exportations de gaz vers l’Egypte par le biais du réservoir de Tamar. C’est une mesure importante qui va augmenter les recettes de l’Etat et renforcer les liens entre Israël et l’Egypte”, a souligné le ministre Israël Katz.

Les exportations vers l’Egypte ont été actées pour les onze prochaines années. La décision a été prise après plusieurs mois d’études de tous les acteurs concernés et rendue possible par l’augmentation de l’exploitation des réserves de gaz naturel.

Près d’un tiers de l’augmentation de la capacité de production sera destiné au marché local et devrait fournir environ 15 à 25 % de la consommation actuelle de gaz naturel de l’économie israélienne. En cas d’urgence, il sera possible de réorienter la totalité de la production supplémentaire vers l’économie locale, conformément aux dispositions du permis.

En plus de limiter le montant total à l’exportation, le permis d’exportation contient également des restrictions au niveau annuel, mensuel et quotidien, afin de garantir une disponibilité maximale de l’approvisionnement en gaz naturel pour l’économie locale, en particulier pendant les périodes de pic sur le plan de la demande, de panne ou d’imprévu.

Outre le fait que l’exportation permet économiquement d’investir dans l’expansion de la production, elle devrait générer des revenus pour l’État d’Israël d’un montant total de milliards de dollars, renforcera les liens énergétiques avec l’Égypte et les pays de la région et donc la position politique et géopolitique d’Israël.

Le ministère va examiner dans les prochains temps la possibilité d’élargir la production des autres champs gaziers, en commençant par celui de Leviathan.