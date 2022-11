Dr Yehouda Weinraub, maitre de conférence , Institut universitaire de gestion de Rishon le Tsion et expert dans les relations Israël-USA à l’occasion des élections de mi-mandat et de la victoire de la Droite israélienne: « La différence est qu’aujourd’hui l’Iran est confronté aux manifestations et fournit des armes à la Russie. »