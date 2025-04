En préparation de la fête de Pessah, l’organisation « Yad L’Achim » vient de lancer une nouvelle édition de la Haggadah de Pessah en langue arabe, fruit d’une initiative de son Département de lutte contre l’assimilation. Cette publication répond à une demande croissante émanant de Juifs résidant dans les pays arabes, notamment des descendants de deuxième et troisième générations de familles juives assimilées.

Cette Haggadah, conçue spécifiquement pour atteindre les communautés juives isolées dans le monde arabe, s’adresse particulièrement aux personnes maintenant un mode de vie juif discret et qui sont en contact avec les militants de l’organisation.

Les exemplaires sont actuellement distribués selon une liste précise de destinataires disséminés dans divers pays arabes, dont certains pratiquent leur judaïsme dans la clandestinité. Parmi les bénéficiaires figurent des personnes originaires de Libye, Tunisie, Liban, Jordanie, Irak et Yémen, ainsi que des Juifs récemment revenus à leurs racines et vivant désormais en Israël. Les colis envoyés contiennent également une bouteille de vin et des matsot pour le seder.

Dans un communiqué, l’organisation Yad L’Achim souligne l’importance historique de cette démarche : « Pendant toutes ces années, le peuple juif n’a survécu en exil que grâce à la transmission de la tradition de génération en génération. Aujourd’hui encore, certains Juifs, après de nombreuses années d’assimilation, demeurent attachés au judaïsme par cette même tradition ancestrale. »