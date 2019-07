Gilbert Montagné est plus qu’un chanteur. Il est l’auteur et l’interprète des airs qui ont le don de nous remonter le moral ou d’enflammer une salle. Cette joie de vivre qu’il transmet à travers ses chansons et ses paroles, il la revendique fièrement. C’est précisément, lorsqu’il perd la vue, alors qu’il est un nouveau-né, pendant trois mois et demi en couveuse, qu’il raconte avoir senti l’appel de la vie.

A l’occasion de sa prochaine tournée en Israël, il nous a confié ses sentiments et sa vision de la façon dont la société israélienne prend en charge les personnes handicapées.

Le P’tit Hebdo: Vous jouerez en Israël pour la 3e fois, est-ce qu’on finit par trouver cela banal?

Gilbert Montagné: Chaque spectacle compte pour moi. J’ai une actualité assez chargée en France au mois de juillet et je m’en réjouis. Après, je pourrais embarquer à bord d’un avion El Al qui m’emmènera chez moi. Je ne trouverai jamais banal de faire un concert. C’est toujours une émotion renouvelée. En Israël encore plus, dès que j’entends le jet d’eau de l’aéroport de Ben Gourion, je me dis »Ani po », j’y suis et l’émotion est suramplifiée.

Pour mes musiciens aussi, jouer en Israël est, à chaque fois, une expérience excitante. La première fois que nous étions venus en Israël, en 2006, leur entourage avait tenté de les dissuader. Depuis notre premier concert, ils n’attendent qu’une chose c’est d’y revenir. Ils adorent !

Nous serons sur scène à Tel Aviv, dans cette salle magnifique, que j’aime beaucoup. Et pour la première fois, nous jouerons aussi à Netanya, en plein air. J’ai été visité l’amphithéâtre au bord de la mer où aura lieu le concert, c’est un lieu extraordinaire. Nous avons hâte de jouer dans ce pays et devant ce public, qui nous sont très chers et de partager ces moments de joie intense et d’émotion intense.

Lph: Qu’attendez-vous de cette troisième série de concerts en Israël?

G.M.: Je sais que l’instant sera magique mais je l’aborde avec beaucoup d’humilité. Je veux mériter la folie que créé le public dans la salle. Je la ressens depuis la scène. J’attends avec impatience de chanter avec le public, j’adore quand il reprend mes chansons.

Lph: Votre personnalité compte beaucoup dans le monde artistique aussi par le symbole que vous représentez: votre joie de vivre et votre réussite malgré votre handicap. La défense des droits des handicapés vous tient à cœur.

G.M.: Depuis le début de ma carrière, je milite pour cela. Au début des années 2000, j’ai souligné que les handicapés visuels n’avaient pas su faire remonter leurs revendications correctement. Je recevais, à l’époque, des avalanches de courriers, notamment de parents de bébés mal-voyants qui étaient désemparés face au manque de structures. En 2007, le ministre du Travail et de la Solidarité, Xavier Bertrand, m’a commandé un rapport sur l’inclusion des personnes aveugles et mal voyantes dans le monde d’aujourd’hui.

J’y souligne que toutes les familles de handicap doivent être prises en considération, y compris les malvoyants, en généralisant la vocalisation des appareils de consommation courante dans l’électroménager, la hi-fi, l’informatique. La multiplication des écrans tactiles est par exemple un problème pour les non-voyants. J’ai donc appelé tous les acteurs du monde de la fabrication et de la distribution à ne faire sortir un produit innovant que lorsqu’il est adapté à tout le monde.

Lph: Quels acquis avez-vous à votre actif?

G.M.: J’ai réussi à faire adopter par certaines banques un système audio avec leur distributeur de billets. L’une de mes plus grandes réussites a été de généraliser l’audio- description à la télévision. Il s’agit d’un système qui permet de verbaliser les scènes muettes. La plupart du temps, la piste numérique pour cela a déjà été prévue en amont, au moment de la réalisation du film. J’ai rencontré tous les présidents des grandes chaines et je les ai sensibilisés à cette technologie. Ils ne la connaissaient pas suffisamment. Ils se sont engagés à la mettre en place. Aujourd’hui toutes les chaines françaises qui ont plus de 2,5% d’audience possèdent ce système. Par ailleurs, j’ai agi auprès des salles de cinéma. Ainsi UGC propose des casques wi-fi équipés de l’audio-description.

Je voudrais bien voir cela en Israël.

Crédit photo: Christophe Géral

Lph: De votre connaissance du terrain, Israël a-t-il encore beaucoup de progrès à faire concernant l’accessibilité?

G.M.: Il y a des choses qui existent, notamment pour les handicaps visibles et c’est tant mieux. Le handicap visuel est souvent délaissé parce que précisément, il ne se voit pas. Il est indispensable de se préoccuper des solutions pour toutes les familles de handicaps, surtout lorsque l’on se présente, à juste titre, comme une start-up nation.

Il aura fallu attendre des manifestations impressionnantes d’handicapés, qui ont bloqué les routes pour que l’Etat se décide à augmenter les allocations qui leur reviennent. Pourquoi? En fait, le monde est frappé de cécité psychologique et c’est grave.

Lph: Qu’est-ce qui devrait être amélioré?

G.M.: Outre l’audio-description que j’évoquais, il faudrait faire preuve de plus de répression face aux automobilistes qui se garent sur les trottoirs. Pour des aveugles ou des mal voyants, c’est un obstacle dangereux.

Certains feux de signalisation sont équipés de signal sonore, c’est bien, mais pourquoi n’est-ce pas généralisé? De plus, le système mis en œuvre en Israël n’est pas performant. Le signal émis se confond avec des clignotants de scooter et avec le bruit de la circulation on l’entend difficilement. Il existe un concept meilleur, celui d’une télécommande que chaque personne qui en a besoin porte dans sa poche. Arrivé au feu, on actionne la télécommande et le feu parle en donnant en plus le nom de la rue.

Lph: Avez-vous le sentiment que le pays fait des efforts dans le bon sens?

G.M.: J’ai rencontré la présidente de l’association des non-voyants en Israël. Bien sûr des mesures sont prises, mais le chemin est encore long. En ce qui me concerne, je suis prêt à apporter toute mon aide dans ce sens à Israël, pays que j’aime tant.

Lph: Le but final est-il que l’on considère que le handicap ne rend pas les gens différents, à l’image de ces jeunes israéliens qui organisent des vacances avec d’autres jeunes handicapés?

G.M.: Je considère comme un handicap mental le fait de ne pas considérer une personne handicapée comme une personne normale. Avant d’être handicapée, elle est avant tout une personne. A ce titre, les initiatives de jeunes en Israël qui organisent des centres aérés pour les jeunes handicapés sont dans le vrai: ils passent des vacances entre jeunes et apprennent les uns des autres.

La société doit être consciente du fait que les handicapés peuvent et doivent vivre comme tout le monde. Un trottoir rendu accessible est aussi pratique pour les poussettes ou les valises, par exemple. Tous les changements faits en faveur des handicapés profitent, en réalité, à tous.

Concerts de Gilbert Montagné

Lun 12/08, Hehal Hatarbout, Tel Aviv, 20h30

Mar 13/08, Amphithéâtre de la mer, Netanya, 20h30

Réservations: 0733-202-400 / www.culturaccess.com

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay