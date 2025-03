Au contraire des associations qui prodiguent une aide financière aux familles sans limitation de durée, le soutien multiforme offert par Qualita se veut un tremplin pour aider les personnes à sortir de la précarité et à retrouver une autonomie financière. C’est pourquoi l’organisation a mis en place un éventail de projets pour soulager le budget des familles de manière immédiate, mais aussi des outils destinés à permettre à ces personnes de reprendre leur avenir en main. Outre les bons alimentaires qui constituent la première urgence, Qualita permet notamment aux familles nécessiteuses de bénéficier d’une aide au retour à l’emploi, de soutien psychologique, d’aide à la gestion du budget, de centres aérés et d’une aide aux devoirs pour les enfants, de dons d’ordinateurs ou de soins dentaires gratuits. Voici quelques-uns de ces programmes, que Qualita espère proposer à davantage de personnes grâce aux dons récoltés.

Les centres aérés

Nombre de familles francophones en Israël n’ont pas les moyens de partir en vacances. Résultat : les enfants restent désœuvrés, à la maison dans le meilleur des cas, ou à l’extérieur, ce qui crée un terrain propice aux bêtises. En 2021, Qualita a initié un programme de centres aérés (Kaytanot) subventionnés, permettant aux

enfants de familles défavorisées de profiter d’activités variées durant les congés scolaires. Une véritable opportunité pour eux de changer d’air, de s’amuser, de rencontrer d’autres enfants dans un cadre ludique et de faire des expériences nouvelles. Du côté des parents, ces kaytanot représentent une respiration bienvenue et l’assurance que leurs enfants sont pris en charge et occupés sainement pendant

qu’ils travaillent. Ce programme Qualita, qui existe depuis 2021, a connu un nouvel

essor en 2024 en élargissant l’éventail des kaytanot proposées, de manière à

s’adapter à tous les profils de familles (religieux, haredi, non religieux etc). Une

keytana a également été organisée pour les enfants du sud d’Israël particulièrement

touchés par la guerre en partenariat avec l’association Me’houbarim. Au total, 220

enfants ont profité de ces centres aérés subventionnés en 2024, un nombre que

Qualita voudrait voir porté à 300 en 2025.

Les soins dentaires

De nombreuses familles démunies n’ont malheureusement pas les moyens de s’offrir les soins dentaires, souvent onéreux, dont elles ont pourtant cruellement besoin. Pour remédier à cette situation, Qualita a récemment mis en place un programme permettant à ces personnes de bénéficier de soins dentaires gratuits. Pour ce faire, l’organisation a établi un partenariat avec le projet Dentistes volontaires pour Israël qui existe depuis plusieurs décennies sur Jérusalem. Ce groupe, composé de dentistes venant de l’étranger, se relaient pour offrir des soins dentaires (hors orthodontie) gratuits aux enfants et jeunes adultes de 4 à 26 ans, et aux personnes âgées à partir de 55 ans ayant besoin de dentiers. Or jusqu’ici, seules les familles connues des services sociaux de la municipalité de Jérusalem pouvaient en bénéficier. Désormais, grâce au programme mis en place par Qualita, toutes les familles nécessiteuses prises en charge par l’organisation ont la possibilité de profiter de ces soins gratuits, ceci même si elles ne sont pas répertoriées par la mairie. Le projet a pour vocation de s’élargir aux villes de Netanya et Hadera, grâce à un partenariat avec les centres Free Dental qui offrent également des soins dentaires gratuits, cette fois aux personnes de plus de 18 ans. D’autres villes devraient prochainement être concernées.



Le soutien psychologique

Le soutien psychologique offert aux familles démunies est l’un des piliers du programme Israel Tsedaka by Qualita. Il est en effet rapidement apparu aux responsables de l’organisation que nombre de familles qu’elle prend en charge étaient souvent confrontées à des problèmes émotionnels et relationnels internes, entretenus malheureusement par la précarité financière et la multitude de défis posés par l’alyah. Grâce à l’effort de solidarité d’une trentaine de psychologues répartis dans tout le pays, Qualita propose des thérapies subventionnées à ces familles qui n’ont que 50 shekels par séance à débourser. La prise en charge

thérapeutique est en outre rapide, contrairement aux délais d’attente traditionnellement importants lorsque les thérapies se font dans le cadre des kouppot holim (caisses de santé). Précisons que tous les membres d’une même famille peuvent bénéficier de ce soutien psychologique.

L’aide au retour à l’emploi

Pour permettre aux familles dans le besoin de sortir de la précarité, Qualita utilise également les outils mis en place à destination de tous les immigrants francophones, notamment le Hub de l’emploi. Les personnes prises en charge dans le cadre du programme de tsedaka qui sont sans travail bénéficient d’un suivi personnalisé, dans l’objectif de leur permettre de trouver l’emploi le mieux adapté à leurs compétences et à leurs disponibilités. Cette année, un projet spécifique a été mis en place afin d’aider des résidents du sud – région particulièrement impactée par la guerre où de nombreuses entreprises ont fermé – à retrouver un travail.

Pour soutenir Qualita : https://www.allodons.fr/israel-tsedaka-by-qualita25/wht