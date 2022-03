En Israël, plus de 1000 familles d’olim francophones vivent sous le seuil de pauvreté. En 2020, le Covid 19 a détruit plusieurs centaines de milliers d’emplois et provoqué d’innombrables drames familiaux. Des centaines d’enfants, de personnes âgées, d’handicapés sont plus que jamais en grande détresse : AIDONS-LES MAINTENANT !

Qualita lance une campagne de tsedaka pour venir en aide à ces familles. Chaque shekel/euro recueilli se verra doublé par des dons de philanthropes. Ainsi, un don de 100 shekels/euros équivaudra à 200 shekels/euros. Les documents nécessaires à la déduction d’impôts suite à un don seront transmis aux donateurs (Seïf 46 en Israël ou CERFA en France).

Pour donner : https://www.israel-tsedaka-by-qualita.org.il/