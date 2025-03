La campagne de tsedaka de cette année est particulière. D’abord parce que les enjeux sont plus cruciaux que jamais en cette terrible période pour Israël, et ensuite parce que la récolte de dons s’annonce paradoxalement compliquée. Pour ce qui est des enjeux, Qualita se retrouve sollicitée doublement : à la fois pour poursuivre son soutien aux familles de nouveaux immigrants de France, mais également pour apporter son aide à des familles touchées par la guerre et en situation critique.

Nous savons bien, chers donateurs, que vous avez été extrêmement sollicités depuis le 7 octobre 2023, et que votre générosité envers Israël n’est plus à démontrer. Aujourd’hui, après un an et demi de conflit, beaucoup d’entre vous ont le sentiment d’avoir déjà largement donné. Or, dans la Torah, lorsqu’on parle de tsedaka – terme qui signifie à la fois justice et charité -, le verset marque une redondance : « Ten titen », est-il écrit, c’est-à-dire « donner, tu donneras ». Cela, pour insister sur l’importance de la tsedaka. Et Rachi de préciser dans son commentaire : « Afilou meah peamim », « même cent fois ». Chers donateurs, êtes-vous bien sûrs d’avoir donné cent fois cette année ?

Nous avons urgemment besoin d’un effort supplémentaire de votre part : si vous avez réalisé un don de cent euros l’année dernière pour Israël Tsedaka by Qualita, nous vous en demandons aujourd’hui 150 pour répondre aux attentes de tous ceux qui ont désespérément besoin de nous. Entre nous, avez-vous déjà entendu dire qu’une personne avait eu des problèmes de santé, d’argent ou des soucis dans ses affaires parce qu’elle avait trop donné à des œuvres de charité ? Je suis certain que vous n’en connaissez pas une seule. Nous vous donnons ici l’occasion de réaliser une magnifique mitzva, en permettant à Qualita de soutenir les plus démunis, et de poursuivre l’ensemble de ses activités cruciales pour l’intégration et l’avenir des olim de France en Israël.

Marc Eisenberg, entrepreneur et philanthrope, est le président et fondateur de Qualita