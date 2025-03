Pour la sixième année consécutive, Qualita lance une vaste campagne destinée à soutenir les familles défavorisées d’Israël originaires de France. Grâce à la générosité des donateurs, ce sont déjà 4 600 foyers qui ont pu retrouver l’espoir et les forces pour aller de l’avant. Les difficultés conjoncturelles successives qui ont touché le pays – pandémie, guerre et hausse drastique du coût de la vie -, ont impacté encore plus fortement les populations les plus fragiles, dont les nouveaux immigrants font partie.

A tout cela se sont rajoutées les difficultés personnelles de chacun. Parmi les familles ayant bénéficié du soutien de Qualita grâce à ces dons, beaucoup ont été touchées par un accident de vie (maladie, chômage, divorce, handicap, décès,…) qui les a laissées démunies. D’autres entrent dans cette catégorie que l’on appelle « travailleurs pauvres », c’est-à-dire que les deux parents ont un emploi, mais trop faiblement rémunéré, qui ne permet pas de boucler les fins de mois. De nombreux retraités ayant vu leur pension de retraite diminuer en flèche en raison de la baisse de l’euro par rapport au shekel ont également pu être soutenus. 50 % des familles aidées par Qualita entrent dans cette catégorie des travailleurs pauvres, et 30 % sont des familles monoparentales. Leur point commun : la volonté de s’en sortir et de poser des jalons pour un avenir différent. « Notre principe fondateur est d’aider en priorité les gens impactés par un accident de parcours, de les accompagner durant cette période difficile et de leur fournir les outils pour s’en sortir », affirme Michel Nakache, directeur du programme Israel Tsedaka by Qualita.

Une aide multiforme toujours plus large

La première campagne Israël Tsedaka by Qualita a été lancée début 2020, après que le ministère des Affaires sociales a alerté sur le fait que 10 % des olim arrivés sur les dix dernières années étaient connus des services sociaux. S’appuyant sur des associations présentes sur le terrain, Qualita a alors identifié un millier de familles nouvelles immigrantes en situation d’urgence. L’aide fournie a pris la forme de bons alimentaires mensuels, d’autant plus bienvenus que le pays, touché au même moment par la pandémie de coronavirus, a connu ses premiers confinements, fragilisant encore plus ces personnes sur le plan économique. Au fil des ans, Qualita a renforcé son principe directeur de collaboration avec les acteurs associatifs locaux pour cibler les besoins complémentaires des familles et étendre sa zone géographique d’action. Elle travaille aujourd’hui avec 18 partenaires associatifs dans des grandes villes, et a mis en place, pour les villes plus reculées, des guichets sociaux gérés par des bénévoles qui s’occupent de la distribution de l’aide aux familles. Ce système bicéphale permet à Qualita de toucher les foyers dans le besoin du nord au sud du pays, incluant les yishouvim de Judée-Samarie à la périphérie des grandes villes. Désormais, l’action caritative de Qualita touche pas moins de 53 localités en Israël.

En plus des bons alimentaires mensuels de 500 à 1000 shekels fournis pendant au moins une année à ces familles, d’autres projets ont vu le jour. « Nous nous sommes rapidement rendus compte que les problèmes alimentaires n’étaient que la partie émergée de l’iceberg. Nous avons par exemple réalisé que nombre de ces foyers avaient besoin d’un soutien sur le plan psychologique », explique Michel Nakache. Pour répondre à cette demande, Qualita a mis en place un partenariat avec 35 psychologues francophones qui prennent les familles en charge dans un délai rapide et pour une participation financière modique. D’autres projets ont ensuite vu le jour avec un objectif : offrir un soutien au cas par cas à ces familles. Aide à la gestion de budget pour sortir de l’endettement, soutien scolaire et colonies de vacances pour les enfants ou dons d’ordinateurs font partie des initiatives mises en place. Plus récemment, Qualita a également lancé des soins dentaires gratuits dans certaines grandes villes à destination de ces familles.

Sortir du cycle précarité

Enfin, dans le but d’aider ces foyers à sortir de la précarité, Qualita s’appuie sur les deux grands services qu’elle a développés à destination de tous les nouveaux immigrants francophones : l’aide au retour à l’emploi, qui a déjà permis à des dizaines de personnes de trouver un travail, et le centre des droits avec des permanences installées dans les grandes villes, qui assiste les familles pour identifier les allocations gouvernementales (retraite, handicap,..) auxquelles elles sont éligibles, et soumettre les dossiers de demande.

La guerre qui touche le pays près d’un an et demi a apporté son lot de défis supplémentaires pour les nouveaux immigrants de France, notamment au niveau de l’emploi. Certains ont vu l’entreprise qui les employait fermer, d’autres, travailleurs indépendants, ont été peu ou pas indemnisés. Là encore, Qualita s’est efforcée d’être proactive, en mettant en place un soutien d’urgence aux familles. Elle a par ailleurs lancé l’opération « Emploi Sud » qui a permis à des olim installés dans la région du Néguev particulièrement impactée par le conflit, de retrouver un travail. Comme on le voit, le soutien offert par Qualita se caractérise par son aspect dynamique : l’organisation s’efforce continuellement de s’adapter aux besoins des olim en difficulté, en créant de nouveaux projets toujours plus ciblés. Avec un objectif majeur : favoriser l’intégration et l’épanouissement des nouveaux immigrants de France en Israël.

Chaque don compte !

Pour soutenir Qualita dans son aide aux familles : https://www.allodons.fr/israel-tsedaka-by-qualita25/wht